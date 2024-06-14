Такие действия Китая сразу заметят в США.

Увеличение активности в транспортной сети Китая предоставит американским военным планировщикам четкие признаки будущих военных действий против Тайваня. Об этом стало известно во время заседания комиссии Конгресса США, пишет The Washington Times.

Частный аналитик по разведке угроз Девин Торн заявил, что американские аналитики смогут выявить любую подготовку к крупному конфликту против Тайваня через военную мобилизационную деятельность внутри Китая.

По его словам, в докладе Народно-освободительной армии Китая (НОАК - УНИАН) по логистике описаны транспортные потребности для нападения на Тайвань, речь идет об около трех тысяч поездов, 1 миллионе автотранспортных средств, 2100 вылетов самолетов, 15 батальонах нефтепроводов и более 8000 морских рейсов.

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"В случае крупного конфликта, например, против Тайваня, мобилизация до уровня военного времени, вероятно, создаст заметные искажения или аномалии в транспортном секторе КНР, несмотря на возможные усилия НОАК по сокрытию таких нарушений", - объяснил Торн.

Аналитик добавил, что к 2025 году НОАК надеется завершить загрузку материальных средств на выезде в течение 24 часов, а загрузку выезжающих бригад и полков - в течение четырех часов. Также другими сигналами будет увеличение военного развертывания ближе к побережью вдоль Тайваньского пролива, которое, скорее всего, произойдет за несколько месяцев до военного удара.

"Проблема заключается в том, что большинство четких сигналов о неизбежной угрозе в этом секторе, скорее всего, появятся в относительно близком временном промежутке (вероятно, за несколько месяцев) до начала агрессии", - подчеркнул Торн.

Кроме того, в стратегических документах НОАК говорится о том, что воздушно-десантное нападение на Тайвань будет предусматривать тайную подготовку и использование тактики обмана. Однако Торн считает, что масштабы совместной десантной кампании сделают сокрытие этих действий очень сложным.

В свою очередь подготовка к нападению, возможно, будет включать масштабные сбои в работе гражданских пассажирских и грузовых авиарейсов, а также аномалии в движении гражданских судов.

"Возможно, удастся провести мониторинг относительно ограниченного количества военных и гражданских аэропортов, которые могут быть использованы как пункты высадки для кампании против Тайваня (примерно 33 аэропорта, в зависимости от примененных критериев), на предмет подобной нетипичной активности. Кроме того, вероятно, что китайские пользователи социальных сетей будут документировать военно-транспортную деятельность и другие признаки мобилизации в своих населенных пунктах, хотя власти, скорее всего, будут принимать меры для предотвращения этого", - отметил Торн.

Аналитик добавил, что представители Коммунистической партии Китая, скорее всего, отдадут приказ о всеобщей мобилизации в случае войны за три-четыре месяца до начала вторжения на Тайвань. В то же время демобилизация военнослужащих НОАК будет прекращена за год до вторжения.

Китай и Тайвань - последние новости

Как писал УНИАН, Китай достраивает огромный десантный корабль с палубой для самолетов на фоне слухов о вторжении на Тайвань. 250-метровый десантный корабль из серии "тип 076" будет иметь взлетно-посадочную палубу на всю длину корпуса и, возможно, электромагнитную стартовую катапульту и аэрофинишеры (тормозные тросы) - как авианосец малого размера.

Также сообщалось, что Тайвань изучает опыт Украины, чтобы быть готовым отбивать возможное нападение Китая. Борьба украинцев против российских оккупантов вдохновила тайваньцев провести определенные изменения как в военной, так и в социальной политике.

"Независимо от того, хорошо это или плохо для Украины, заключается в том, что Украина может иметь несколько источников оружия и поставок - не только из Соединенных Штатов, но и из европейских стран. Но мы можем иметь только один из США", - отметил президент тайваньского аналитического центра The Prospect Foundation доктор И-Чунг Лай.

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