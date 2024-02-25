Продолжилась диверсификация сбыта мяса и субпродуктов украинского производства.

Основной тенденцией 2023 года снова стало сохранение позиций мясопродукции украинского производства на международном рынке за счет курятины.

В прошлом году объемы экспорта мяса птицы увеличились на 3% – до 425 тыс. т. Однако стоимость его реализации сократилась на 6%, составив 800 млн долларов США. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев.

Отмечается, что всего в прошлом году Украина уменьшила выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 4% – до 892 млн долларов. Доля стран ЕС в отечественном экспорте мяса увеличилась до 46%.

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В то же время продолжилась диверсификация сбыта мяса и субпродуктов украинского производства. Продукцию экспортируем в Евросоюз, страны Персидского залива, Дальнего Востока и СНГ. Доля стран ЕС в стоимостном выражении увеличилась по сравнению с 2022 годом и составила почти 46%.

Характерной чертой 2023 года стали изменения в рейтинге ключевых стран-импортеров украинского мяса, в результате которых из этого списка исчезли африканские страны.

Нидерланды, которые в течение 2017-2019 годов возглавляли топ-10, а в 2022 году вернули себе лидерство в рейтинге. В 2023 году на эту страну пришлось около трети (29,4%) отечественного экспорта мясопродукции – на 262 млн долларов.

Саудовская Аравия, хотя и уменьшила стоимостные объемы закупок этого вида агропродукции, с долей в 15,6% сохранила за собой второе место. Закупила составили 69 тыс. т стоимостью 139 млн долларов.

Значительными являются также доли Словакии (11,7 %), Китая (5,6 %), Турции (3,4 %), ОАЭ (3,4%), Азербайджана (3,4%) и Молдовы (3,1%). В целом эти страны принесли более 3/4 доходов от продаж мяса.

Продукты в Украине

Свинина в Украине подешевела. Средняя цена на охлажденную свинину на полках супермаркетов в январе составила 196,7 грн/кг, что на 2,9% (5,9 грн/кг) ниже среднего показателя декабря и на 4,7% дешевле чем в сентябре 2023-го, когда и началось "проседание" цен.

Картофель подешевел впервые за несколько месяцев. В Украине сейчас картофель поступает в продажу по 16-22 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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