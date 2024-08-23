Цены на капусту в Украине впервые с июля начали падать: сколько стоит килограмм

Отмечается, что цены на капусту в Украине все равно в среднем выше в 3,8 раза, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на капусту в Украине наконец-то начали снижаться. Причиной ценового спада стало отсутствие спроса на овощ.

Аналитики EastFruit отмечают, что погода в этом сезоне не лучшим образом сказалась на внешнем виде капусты. В связи с этим фермеры готовы делать скидки, пытаясь быстрее избавиться от некачественного товара.

Так, уже на текущей неделе фермеры готовы отдавать белокочанную капусту по 17-24 грн/кг ($0,41-0,58/кг), что в среднем на 13% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Следует отметить, что начиная с середины июля, белокочанная капуста постепенно дорожала из-за низкого предложением продукции от местных фермеров, которые объясняли это жаркой и засушливой погодой.

Несмотря на снижение цен, цены на капусту в Украине в среднем выше в 3,8 раза, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В АТБ овощ предлагают по 29,69 грн/кг.

В Сильпо цена на овощ фактически на том же уровне – 29,70 гривни за килограмм.

В Auchan капуста стоит 29,60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на сливы в Украине резко ушли вниз. Фрукты дешевеют из-за избыточного предложения на рынке. Так, цены на сливы варьируется в диапазоне 8-14 грн/кг, что в среднем на 54% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом цены на огурцы в Украине снова выросли из-за погодных условий, которые спровоцировали распространение болезней. Фермеры отдают свою продукцию по 40-60 гривень за килограмм.

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