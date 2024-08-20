Отмечается, что во фруктово-ягодном сегменте изменения цен коснулись лишь некоторых позиций.

Последний месяц лета принес с собой колебания цен на продукты в Украине. В частности, снижается цена на такие популярные овощи, как картофель и свекла.

Аналитики EastFruit отметили, что рост предложения спровоцировал снижение цен на картофель. Так, овощ продавали по 10-14 грн/кг, хотя неделей ранее цены держалась в коридоре 12-18. Дешевле продавались свекла – 8-10 гривень за килограмм, а неделей ранее – 9-10.

В то же время подорожала белокочанная капуста. Ее продавали по 20-25 грн/кг, а неделей ранее 15-20. Также подорожали огурцы – с 30-45 грн/кг до 40-50. Падает цена на кабачок – с 20-25 грн/кг до 15-18.

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Во фруктово-ягодном сегменте изменения цен коснулись лишь некоторых позиций. На фоне роста предложения подешевел местный виноград – с 90-150 грн/кг до 80-120. Продолжает снижаться цена на малину – с 80-120 грн/кг до 70-100.

Цены на продукты в Украине - последние новости

По данным Института аграрной экономики, в июле цены на продукты в Украине снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. В качестве ключевого драйвера называют цены на яйца и на овощи.

Отмечается, в Украине снова дешевеет репчатый лук. По состоянию на 15 августа цены на данную продукцию упали ниже уровня прошлого года.

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