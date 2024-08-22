Цены на сливы в Украине внезапно упали: сколько стоит килограмм

Отмечается, что фермеры обеспокоены таким резким падением цен.

Цены на сливы в Украине резко ушли вниз. Фрукты дешевеют из-за избыточного предложения на рынке.

Аналитики EastFruit отметили, что спрос оптовых компаний на сливы весьма невысокий, а вот объемы предложения продолжают увеличиваться.

Так, на сегодняшний день цена на сливы варьируется в диапазоне 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), что в среднем на 54% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Видео дня

Отмечается, что жаркая погода способствовала ускоренному созреванию слив и в то же время негативно повлияла на их качество, что оказывает дополнительное давление на цены.

Производители обеспокоены, что цены на сливы уже опустились ниже уровня прошлого года, когда фрукты продавали в среднем на 33% дороже, чем сегодня. При этом садоводы не исключают, что при сложившихся обстоятельствах будут вынуждены и дальше снижать цены.

Цены на сливы в супермаркетах Украины

Сливы в Auchan продают по 31,10 гривни за килограмм.

В Сильпо цена на фрукты немного ниже – 30 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Последний месяц лета принес с собой колебания цен на продукты в Украине. В частности, снижается цена на такие популярные овощи, как картофель и свекла. В то же время подорожала белокочанная капуста.

Во фруктово-ягодном сегменте изменения цен коснулись лишь некоторых позиций.

Вас также могут заинтересовать новости: