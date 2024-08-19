Цены на огурцы снова подскочили: сколько стоит популярный летний овощ в Украине

Отмечается, что оптовые цены на огурец в среднем в 2,2 раза выше, чем в это же период в прошлом году.

Цены на огурцы в Украине снова выросли. Причиной подорожания стали погодные условия, которые спровоцировали распространение болезней.

Аналитики EastFruit сообщили, что украинские производители отмечают высокий спрос на тепличные овощи в разгар сезона, в то время как предложение данной продукции из местных хозяйств остается весьма ограниченным.

Цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%. Производители отдают свою продукцию по 40-60 гривень за килограмм ($0,97-1,45/кг). Отмечается, что несмотря на стремительное повышение цен, спрос на огурец остается высоким.

Видео дня

Стоить отметить, что оптовые цены на огурец в Украине в среднем в 2,2 раза выше, чем в середине августа прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ огурцы продают по 34,95 гривни за килограмм.

При этом в Сильпо самый дешевые огурцы можно купить по 31,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине снова дешевеет репчатый лук. По состоянию на 15 августа цены на данную продукцию упали ниже уровня прошлого года. Фермеры готовы отгружать лук по 7-13 грн/кг ($0,12-0,22/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели

При этом по данным Института аграрной экономики, в июле цены на продукты в Украине уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. В качестве ключевого драйвера называют цены на яйца и на овощи.

Вас также могут заинтересовать новости: