Отмечается, что увеличилась отпускная цена чеснока.

Первая неделя осени прошла без серьезных ценовых потрясений. Продукты в Украине планомерно дорожают, но не все.

Аналитики EastFruit отметили, стремительное увеличение спроса на картофель привело к очередному повышению цен на него. На прошлой неделе овощ отдавали по 12-15 грн/кг, а неделей ранее 10-12.

Также тепличные комбинаты вынуждены были снизить отпускные цены на огурцы до отметки 30-40 грн/кг, хотя ранее верхняя ценовая планка была на уровне 50 гривень.

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Цветная капуста и брокколи подорожали до 55-60 грн/кг, хотя цветная капуста неделей ранее стояла 45-55, а брокколи – 30-50. Кабачок и баклажан, наоборот, подешевели. Кабачок с 12-20 упал до 10-23, а баклажан - с 15-20 дог 9-15 грн/кг. При этом подорожал чеснок с 60-120 до 80-140 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте продолжают расти цены на дыню. Бахчевые подорожали с 25-30 до 30-40 гривень за килограмм.

Цены в Украине - последние новости

Цены на яблоки в Украине в начале осени падают. Низкий спрос и увеличение предложения осенних сортов, вынуждают украинских садоводов удешевлять свою продукцию.

На данный момент качественное сортовое яблоко поступает в продажу по цене 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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