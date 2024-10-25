В Украине цены на огурцы побили семилетний рекорд: сколько сейчас стоит килограмм

Тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 29% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

В Украине стремительно дорожают тепличные огурцы. Цены рванули вверх из-за дефицита овоща, но спрос при этом остается стабильным, что позволяет и дальше повышать цены.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что оптовые цены на огурцы установлены в диапазоне 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Нынешние цены на тепличные огурцы в Украине являются самыми высокими, как минимум, за последние 7 лет.

В связи со сложившейся ситуацией многие импортеры уже готовятся начать массовые закупки огурцов в Турции. Обычно импортные огурцы начинают поступать на внутренний рынок со второй половины октября, когда предложение от местных фермеров резко падает.

Видео дня

Отмечается, что сейчас тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 29% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом эксперты не исключают, что оптовые цены будут повышать до тех пор, пока на рынок не начнут массово поступать импортные огурцы.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ цены на огурцы стартуют от 89,95 грн/кг.

В Сильпо овощ можно купить по 98,40 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - послдение новости

Эксперты считают, что в Украине будет дорожать мясо. Они связывают рост цен на эту продукцию с повышением налогов, подорожанием кормов и повышением тарифов, в частности, на электроэнергию.

При этом экономист Олег Пендзин посоветовал сделать запасы из-за ожидаемых отключений света и роста цен, но, если у вас собственный огород. Ведь консервация поможет удешевить стол зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: