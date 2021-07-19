За почти три недели работы рынка земли в Украине заключено более тысячи сделок купли-продажи участков.

С начала работы рынка земли в Украине, с 1 июля, продано более тысячи земельных участков, а самыми популярными оказались земли центральных областей.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеШмыгаль озвучил новую стоимость земли: сколько будет стоить гектар

По состоянию на сегодня зарегистрировано 1107 земельных сделок на участки общей площадью 1530 га.

Самыми популярными на рынке земли оказались земли Полтавской области – по ним заключено 166 сделок, а общая площадь проданных участков составила 351,3 га.

Далее по площади проданных участков идет Харьковская область (62 сделки на 237,2 гектаров) и Винницкая область (117 сделок на 132,8 гектара).

В Киевской области договоры купли-продажи заключены на 168 участков общей площадью 106,8 га, а в городе Киеве продано 23 участка площадью 1,4 га.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

16 июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил новую стоимость гектара земли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная