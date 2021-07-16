Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль / фото УНИАН Владимир Гонтар
За более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась средняя минимальная цена, по которой владельцы продают паи, – она меньше предыдущих прогнозов правительства.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, – по каждой области она отличается, но в среднем – это около одной тысячи долларов за гектар", – сказал он.
Рынок земли в Украине: что необходимо знать
- 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
- Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
- 2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
- За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.
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