Цифра меньше предыдущего прогноза правительства.

За более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась средняя минимальная цена, по которой владельцы продают паи, – она меньше предыдущих прогнозов правительства.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, – по каждой области она отличается, но в среднем – это около одной тысячи долларов за гектар", – сказал он.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

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Автор: Анна Нагорная