Украина работает с ООН и Турцией над продлением соглашения.

На сегодняшний день нельзя предсказать, будет ли продлена сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции по экспорту зерна через Черное море, так как президент России Владимир Путин слишком "психически нестабилен".

Такое заявление сделал министр аграрной политики Украины Николай Сольский, выступая на саммите Future of Food and Farming в Париже, сообщает Politico.

Сольский отметил, что "трудно обсуждать" шансы на продолжение сделки, которая позволяет Украине вести морскую торговлю, несмотря на ее войну с Россией, срок действия которой, как ожидается, истечет в ноябре.

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"Всегда можно обсудить эти шансы с психически здоровым человеком. В данной ситуации все не так. Очень сложно что-либо планировать", — сказал Сольский.

Он добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продлением соглашения, которое жизненно важно для украинской экономики и для стран с неблагополучной продовольственной безопасностью, особенно в Африке.

"Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания. У нас будет понимание, произойдет это или нет ближе к концу сделки", - отметил Сольский.

Он также напомнил, что несмотря на согласие на сделку в июле, Путин в последние недели подверг ее критике, утверждая, что подавляющее большинство экспортируемого зерна идет в богатые страны Европы, а не в уязвимые страны, которые больше всего в нем нуждаются. Такие замечания вызвали сомнения в том, что сделка будет возобновлена.

Война в Украине и зерновой коридор:

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

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