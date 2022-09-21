Госсекретарь США призвал страны делать больше для продовольственной безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

Как пишет "Голос Америки", об этом Блинкен сказал на Глобальном саммите по продовольственной безопасности, который проходил во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"США будут настаивать на продлении действия соглашения между Россией и Украиной, заключенного при посредничестве ООН и Турции, которое позволяет экспортировать зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из черноморских портов", - отметил он.

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Блинкен подчеркнул, что в этом соглашении "никогда не было необходимости", но оно стало необходимым после того, как Россия начала войну против Украины и заблокировала тысячи тонн зерна в украинских портах.

Госсекретарь США отметил, что президент России Владимир Путин недавно заявил, что Россия может выйти из соглашения, ссылаясь на ложные данные о том, что украинское зерно не попадает в число беднейших стран мира, которые страдают от нехватки продуктов питания.

"Несмотря на некоторую дезинформацию, которая продолжает поступать из Москвы, зерно и другие продовольственные продукты попадают туда, куда им нужно, в страны, которые больше всего нуждаются, это также помогло снизить цены на продукты питания во всем мире, поэтому сделку нужно продлять, ее нужно обновить, это является срочной задачей", - отметил Блинкен.

Ссылаясь на данные Всемирной продовольственной программы, Блинкен отметил, что в начале года из-за глобальной пандемии, конфликтов и изменения климата более 190 млн человек находились в состоянии острой нехватки продовольственной безопасности.

"Жестокая агрессивная война Путина против Украины может добавить к этому еще 70 миллионов человек, и без того потрясающая цифра стала еще потрясающей", - сказал Блинкен.

Он призвал страны делать больше, "независимо от того, что государства сделали до сих пор".

Глава Госдепартамента добавил, что в среду президент Джо Байден объявит о новых шагах США по увеличению мировой пищевой безопасности.

Издание отмечает, что по словам координатора ООН по вопросам Черноморской зерновой инициативы Амира Абдуллы, действие соглашения рассчитано на 120 дней, но Турция, которую поддерживает ООН, настроена его продлить.

Также сообщается, что в 2021 году Всемирная продовольственная программа ООН распределила по всему миру 4,4 млн тонн продовольственной помощи. Две трети из них поступили из Украины.

Напомним, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

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