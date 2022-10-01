Более 60% украинской агропродукции экспортируется в страны Африки и Азии.

За два месяца работы "зернового коридора" в страны Африки было направлено 33 судна с украинским продовольствием.

Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил в эфире информационного телемарафона.

"За два месяца в страны Африки было экспортировано 33 судна (с агропродукцией – УНИАН). Это такие страны как Египет, Тунис, Алжир, Сомали, Судан, Эфиопия, Кения", - рассказал он.

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Кроме того, в страны Азии отбыли 113 судов и в страны Европы - 95.

Васьков добавил, что таким образом более 60% украинской агропродукции экспортируется в страны Африки и Азии.

Война в Украине и зерновой коридор:

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

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