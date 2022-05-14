Изменится также стоимость товаров и энергоресурсов.

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины изменит ситуацию с продовольствием в мире, возникнет его дефицит, а цены поползут вверх.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Он напомнил, что Украина, по официальным данным, имеет собственный запас продовольствия на два года. Однако те страны, куда ранее поставлялась аграрная продукция из Украины, таких запасов не имеют. Речь идет прежде всего об азиатских и африканских странах.

"Теперь поставки будут происходить разными видами транспорта. Если раньше акцент делался на морском и речном транспорте, то сейчас для поставки продовольствия будет использоваться разный транспорт. Уменьшение доли отгрузки в портах и увеличение железнодорожных перевозок и автомобильным транспортом", - объяснил он.

По словам экономиста, и продовольствие, и энергоресурсы теперь будут стоить больше, возврата к старым ценам в ближайшие годы, вероятно, не будет. Повышение цен на продовольствие, поясняет он, выгодно Украине.

Он также предположил, что найти альтернативу украинскому зерну будет крайне сложно.

"Конечно, если Украина не сможет поставить продукцию в обычных объемах, они будут искать другие источники, но дело в том, что к этому году сформировался определенный продовольственный баланс стран-производителей и стран-покупателей. Сейчас этот баланс серьезно нарушен. Поэтому быстро найти замену больших объемов украинского зерна достаточно сложно. Это не нефть и газ, которые страны хранят в хранилищах и в случае необходимости активируют. Больших запасов зерновых по миру очень мало. Поэтому этот год будет критичным. Но если война закончится в этом году, безусловно, нашей победой, в следующем году Украина довольно быстро сможет восстановить объемы посева и сбора урожая, близкие к предыдущим", - говорит Новак.

Ранее в ООН предрекли гибель миллионов людей, если Путин не разблокирует украинские порты.