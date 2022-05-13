Они должны быть введены в эксплуатацию в течение следующих 60 дней, отметили в бюро.

Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН, призвал российского диктатора Владимира Путина возобновить работу украинских черноморских портов, чтобы предотвратить потенциальное глобальное бедствие.

В противном случае могут погибнуть миллионы людей во всем мире, пишет CNN.

На вопрос, что бы глава Всемирной продовольственной программы сказал лично Путину, Бизли ответил:

Если у вас есть сердце к людям в другом мире, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты.

Отмечается, что жизненно важные грузы сельского хозяйства из Украины, известной как "житница мира", застряли в разрушенной войной стране, поскольку Россия, в частности, Путин лично, заблокировал порт Одессы и соседние порты.

Бизли предупредил, что они должны заработать в течение следующих 60 дней, иначе украинская экономика, ориентированная на сельское хозяйство, "просто развалится".

По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в 5-ку крупнейших мировых экспортеров различных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Страна также является ведущим экспортером масла и шрота. В прошлом году сельскохозяйственная продукция составляла 41% общего экспорта Украины.

Как сообщал УНИАН, ЕС запускает комплекс мер "Пути солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары. Комплекс мероприятий направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

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