Документ могут подписать уже в эти выходные.

Российская Федерация, Турция и Катар готовят новый договор вместо "зерновой сделки" без участия Украины.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на служебную переписку между министерствами иностранных дел и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. Также отмечается, что Москва заранее предупредила Анкару о своем выходе из "зернового соглашения".

Согласно новому договору, Россия будет поставлять зерно в бедные страны, в частности, в Африке. При этом Турция будет выступать как организатор, а Катар - как спонсор поставок.

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В то же время глава МИД Турции Хакан Фидан просит РФ восстановить предыдущее "зерновое соглашение", чтобы можно было поставлять и зерно из Украины. Анкара предлагает организовать работу под эгидой ООН.

По данным издания, новое соглашение могут заключить в эти выходные в Будапеште. Туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов и прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Экспорт зерна из Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле РФ демонстративно вышла из "зернового соглашения", после чего президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экспорт продовольствия будут продолжать без участия России.

28 июля журнал " Уолл стрит написал что Путин игнорирует попытки Эрдогана обсудить зерновое соглашение.

Впоследствии было объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих из и в украинские порты.

Сегодня, 18 августа, в Стамбул прибыло судно Joseph Schulte, которое первым вышло из портов Большой Одессы.

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