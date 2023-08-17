Правозащитник Марк Фейгин убежден, что Путин согласится продлить зерновую сделку, но на определенных условиях.

Президент России Владимир Путин вернется в зерновую сделку, правда, для этого ему сделают гораздо больше уступок, чем сейчас.

Такой прогноз озвучил правозащитник Марк Фейгин, отметив при этом, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана достаточно рычагов давления на агрессора. "Босфор и Дарданеллы - это рычаг или нет?", - заявил эксперт, отметив при этом, что Турция может надавить на РФ в вопросе теневого импорта.

Эксперт также отметил, что Путин не заинтересован в том, чтобы испортить отношения с Турцией.

"Ты обидишься на Турцию, а она вооружение потом не будет поставлять или начнет еще больше вовлекаться в войну на стороне Украины. Турция и так помогает Украине, но ведь это вопрос соотношений. Была единица, стала десятка. И что делать?", - отметил эксперт, подчеркнув, что тут Путину приходится "аккуратно играть".

По словам Фейгина, Путин в любом случае согласится продлить зерновую сделку.

"Да, Путин скорее всего получит то, что ему обещали. Я думаю "Россельхозбанк" подключат к SWIFT, потом снова отключат. Как бы там ни было, Путин получит свои уступки. Эрдоган об этом договорится и с США, и с партнерами. Сделка продолжиться, А дальше будет видно, пока сложно судить", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, Украина готова пойти далеко не на любые уступки.

"Всего, чего хочет Кремль, (прекращение ударов по Крымскому мосту), РФ не добьется, но зерновая сделка – это болезненный вопрос для партнеров и Запада, и Юга, и Востока. Именно поэтому в этом вопросе пойдут на уступки, но эти уступки будут инструментальными. То есть по принципу "включил – выключил".

Ситуация с зерном

17 июля 2023 года Россия отозвала гарантии безопасности для зернового коридора и полностью вышла из сделки. Сделка прекратила свое функционирование с 18 июля.

В тот же день, 17 июля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что зерновая сделка "вошла в историю". Он анонсировал встречу с главой МИД Турциии и заверил, что предпримаются шаги для решения вопроса с президентом РФ Владимиром Путиным, не дожидаясь августа.

20 июля 2023 года глава МИД Украины Дмитрий кулеба заявил о том, что Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на российскую военно-морскую блокаду Черного моря. Заявление прозвучало на фоне ударов России по украинским портам, откуда отправляют зерно.

По состоянию на 16 вгуста 2023 года сообщалось о том, что США ведут переговоры с Турцией о расширении зерновых маршрутов. Поддерживаемый США план предусматривает увеличение к октябрю способности Украины экспортировать четыре миллиона тонн зерна в месяц через реку Дунай.

28 июля 2023 года The Wall Street Journal писал о том, что Путин игнорирует попытки Эрдогана обсудить зерновую сделку.

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