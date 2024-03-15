Инвесторы получат компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

Правительство сегодня во время заседания приняло решение о расширении программы поддержки украинских фермеров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих обрабатываемых угодий. Максимальная площадь - до 120 гектаров", - сказал глава правительства.

Он отметил, что эти средства помогут провести посевную, а затем собрать урожай. По словам премьера, для правительства принципиально важно поддержать именно фермеров на деоккупированных территориях.

Видео дня

Кроме этого, Кабмин принял решение для улучшения условий для крупных инвестиционных проектов, что дает возможность инвесторам получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

"То есть, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ, или электроэнергию к своему заводу или иному объекту инвестиций, то государство компенсирует ему эти расходы", - сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, инвестор теперь будет иметь возможность получить и компенсацию своих расходов за подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.

Посевная в Украине

По данным Минагрополитики, 14 украинских областей начали посевную кампанию яровых культур, при этом аграрии засеяли одной культурой половину полей. Речь идет о ячмене.

Среди лидеров в начале посевной - Одесская, Николаевская, Тернопольская, Днепропетровская, Винницкая и Хмельницкая области.

Ранее в Украинской зерновой ассоциации прогнозировали, что украинский урожай в этом году будет меньшим. Снижение урожая будет вызвано сокращением посевных площадей в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: