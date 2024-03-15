Среди лидеров – Одесская, Николаевская, Тернопольская, Днепропетровская, Винницкая и Хмельницкая области.

Четырнадцать украинских областей начали посевную кампанию яровых культур, причем на ячмень пришлась практически половина полей. Сейчас украинские аграрии, которые планируют сократить посевы кукурузы, посеяли уже 128 тыс га яровых культур. Об этом сообщает Минагрополитики

Отмечается, что сейчас засеяно:

69,6 тыс га ячменя;

41,5 тыс га гороха;

12,9 тыс га пшеницы;

3,7 тыс га овса.

Больше всего засеяли в Одесской области – всего 43 тыс га, или треть всех высаженных яровых культур. Этому поспособствовала теплая погода. Также среди лидеров аграрии Николаевской, Тернопольской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Видео дня

Посевная в Украине – чего ждать

Аналитики прогнозируют сокращение себестоимости весенней посевной. По мнению экспертов "Украинского клуба аграрного бизнеса", расходы на удобрения, средства защиты растений, семена и топливо сократятся для зерновых на 5% - до 311 USD/га и на 4% – до 315 USD/т – для масличных культур. Относительно структуры посевов, то аналитики не прогнозируют существенных изменений.

В целом в аграрном министерстве считают, что будет засеяно около 13 млн га: примерно столько же, сколько в прошлом году. Более подробно ознакомиться с прогнозами относительно весенней посевной можно в нашем новом материале.

Напомним, в прошлом году украинские аграрии существенно уменьшили количество посевных площадей под озимые, если сравнивать с довоенными годами.

Вас также могут заинтересовать новости: