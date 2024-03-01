Он отметил, что проблема на границе будет решена, однако, в какой перспективе - не уточнил.

После вступления Украины в Европейский Союз украинские фермеры так же будут протестовать у границ, блокируя импорт из соседних государств, не являющихся членами ЕС, как сейчас это делают поляки.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал польский депутат, председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль на пресс-конференции, посвященной роли сотрудничества между Польшей и Украиной в процессе евроинтеграции Украины.

"В Украине тоже будут протесты, когда вы будете в Евросоюзе. Поскольку в какой-то момент к вам попадет много продукции от других стран. Фермеры Украины так же будут стоять на границе", - сказал Коваль.

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Он отметил, что блокада украинско-польской границы будет снята, однако, в какой перспективе - не уточнил.

По его мнению, слова премьер-министра Польши Дональда Туска - о якобы временной остановке двусторонней торговли между Польшей и Украиной - были неправильно интерпретированы, и стороны активно работают над решением, как разблокировать границу и учесть интересы как польских, так и украинских фермеров.

Что же касается общественных настроений в Польше, то Коваль убежден - население соседней страны поддерживает евроинтеграцию Украины, и протесты польских аграриев этого не изменили.

Блокирование украинско-польской границы

В январе польские перевозчики начали снимать блокаду на границе с Украиной, начавшуюся еще в конце прошлого года. Но в феврале на акции протеста вышли польские фермеры.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование границы между Польшей и Украиной является политическим вопросом. По его словам, это давление на европейские институты.

1 марта польские фермеры в направлении пункта пропуска "Шегини" отказались пропускать грузовики как в Украину, так и в Польшу. По состоянию на сегодня, на 6 пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец" продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств и есть осложнения движения, как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

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