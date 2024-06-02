Стоимость растет из-за ограниченного предложения на мировом рынке.

В мае 2024 года законтрактовано 620 тонн украинского подсолнечного масла на экспорт, который происходит очень быстрыми темпами. Однако, в июле-августе темпы экспорта могут замедлиться. В то же время цены на указанную продукцию растут, сообщает Всеукраинский аграрный совет.

"Цены на подсолнечное масло растут из-за ограниченного предложения на мировом рынке. Основными производителями подсолнечного масла в мире являются РФ и Украина. Россия экспортирует большинство своей продукции в Китай, тогда как другие страны-покупатели обращаются в Украину, где предложение ограничено. Это приводит к росту цен на подсолнечное масло. Закупочная цена на подсолнечник в Украине превысила 18 тысяч гривень за тонну, и заводы готовы покупать его даже по высоким ценам из-за низкого уровня запасов", – подчеркивают в ВАР.

Отмечается, что возобновление работы портов в марте-феврале привело к значительному уменьшению запасов подсолнечника, что также влияет на рост цен. В то же время перерабатывающие заводы работают с минимальной прибылью в ожидании нового сезона масличных культур.

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"Текущие цены часто приносят заводам минимальную прибыль или даже убытки, но их главная цель – поддерживать работу до начала сезона рапса, когда на переработку поступит новый урожай. На этой неделе ожидается дальнейший рост цен на подсолнечник. Заводы будут продолжать покупать подсолнечник по имеющимся ценам, которые колеблются в пределах 18 100-18 200 гривень. К концу недели-началу следующей ожидается, что закупочные цены достигнут 19 тысяч гривень за тонну", – прогнозируют эксперты.

Цены на продовольствие

Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордных максимумов из-за непогоды и болезни в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере, что побудило производителей изучать возможность использования мандаринов для производства напитка.

Возрожденная возможность Украины экспортировать зерновые вызывает у производителей из Евросоюза вопрос о конкуренции. Однако будущая интеграция Украины в ЕС может дать возможность для блока усилить свое влияние на мировых продовольственных рынках.

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