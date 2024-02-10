Турция активно импортирует украинский подсолнечник, а также закупает готовое масло.

Турция в течение последних нескольких лет была главным покупателем подсолнечного масла российского производства, но в 2022 году после открытия "зернового соглашения" Украина стала активно экспортировать в регион подсолнечник, поэтому объемы производства подсолнечного масла внутри страны выросли, а объемы его импорта снизились. Об этом рассказал исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев, пишет "УкрАгроКонсалт".

"К тому же Турция переключилась на ввоз масла из Украины, которое демпинговало на рынке до конца 2023 года. Но все равно Турция остается на третьем месте по объемам импорта масложировой продукции из РФ", – отметил эксперт.

По его словам, в прошлом году Украина стала активнее защищать сектор переработки, поставляя за границу меньше подсолнечника. В Турции же урожай этой культуры сократился из-за землетрясений и неблагоприятных погодных условий. Поэтому страна будет покупать больше продукции за границей.

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В то же время, по итогам 2023 года, Турция сократила закупку подсолнечного масла из РФ примерно на треть, однако остается ключевым рынком для российских экспортеров.

"Турция является главным покупателем подсолнечника и подсолнечного масла в Черноморском регионе. Только для покрытия внутренних потребностей ей необходимо примерно 1,4 млн тонн подсолнечного масла в год, кроме того, примерно такие же объемы продукта идут из страны на экспорт", – отметил эксперт.

Украинская агропродукция

Украина увеличила импорт агропродукции. В 2023 году в Украину было ввезено агропродукции на 7,1 млрд долл., что почти на 13% больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил 6,3 млрд долл.

К тому же в 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украина увеличилась до 62% по сравнению с 53% 2022 года, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости нашего государства.

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