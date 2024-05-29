Производители изучают возможность использования мандаринов для производства напитка.

Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордных максимумов из-за непогоды и болезни в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере, что побудило производителей изучать возможность использования мандаринов для производства напитка, пишет Financial Times.

Отмечается, что фьючерсы на апельсиновый сок, которые позволяют игрокам отрасли хеджироваться от колебаний цен, росли с конца 2022 года. Именно тогда ураган, а затем похолодание опустошили гектары апельсиновых рощ во Флориде, главном регионе выращивания апельсинов в США, втором по величине производителе в мире. Но в мае ралли цен резко ускорилось, поскольку перспектива мрачного урожая в Бразилии вызвала панику на рынке.

Фьючерсы на концентрированный апельсиновый сок, торгуемые на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке, 28 мая достигли $4,92 за фунт, что почти вдвое превышает цену год назад.

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"Это кризис. Мы никогда не видели ничего подобного, даже во время сильных морозов и ураганов", – заявил президент Международной ассоциации производителей фруктовых и овощных соков (IFU) Кэс Кулс.

По словам IFU, катастрофический дефицит вызвал опасения относительно роста цен, который ударит по потребителям и в корне изменит мировую индустрию апельсинового сока.

Журналисты подчеркивают, что обычно производители могут преодолеть различия во вкусе от сезона к сезону, смешивая запасы замороженного апельсинового сока, срок годности которого составляет два года, с новым урожаем прошлого сезона. Но три года подряд сокращения поставок привели к истощению запасов.

Эксперименты на рынке

Долгосрочным решением проблемы нехватки апельсинов, по мнению Кулса, может стать производство апельсинового сока из мандаринов, деревья которых являются более устойчивыми к изменению климата в регионах выращивания. И промышленность уже экспериментирует. В Японии, которая обычно импортирует 90% апельсинового сока, преимущественно из фруктов, выращенных в Бразилии, дефицит предложения усилился из-за слабой иены, что привело к дальнейшему росту стоимости импорта. Поэтому владелец сети супермаркетов 7-Eleven обратился к внутренним поставкам мандаринов, запустив производство мандаринового и апельсинового сока.

IFU рассматривает возможность начать регуляторный процесс, чтобы позволить напитку содержать другие цитрусовые, кроме апельсинов. Это требует законодательных изменений, сначала в кодексе пищевых стандартов Codex Alimentarius, установленном органами ООН, а затем на национальном уровне.

Ситуация повторяется

20 лет в мире наблюдался похожий дефицит, когда в США впервые была обнаружена неизлечимая болезнь позеленения цитрусовых. Тогда Бразилия взялась восполнить этот дефицит, но сейчас и южноамериканский сельскохозяйственный центр также начинает испытывать трудности. Бразильские апельсиновые рощи пострадали от выше средних температур и ниже среднего количества осадков. По оценкам Rabobank, почти 40% апельсиновых рощ в основном регионе выращивания на юго-востоке страны заражены позеленением цитрусовых.

Руководители отрасли говорят, что потребители, скорее всего, будут ощущать последствия в течение многих лет. Многие производители уже перекладывают рост расходов на своих клиентов. Между тем, потребительский спрос не демонстрирует никаких признаков ослабления.

Кризисы на продовольственном рынке

В 2024 году начало лихорадить мировой рынок какао. В марте рост цен на какао-бобы достиг пикового значения. Контракты достигли уровня, который примерно вдвое превышал предыдущий рекордный показатель.

Затем стоимость постепенно начала снижаться. Так, в начале мая на торгах в Нью-Йорке какао подешевело на 7,6%, до 6990 долларов за тонну, после чего частично ликвидировало потери и торговалось на 0,9% выше. В общем, цены находятся на пути к недельному снижению на 28%, что стало самым большим падением с 1959-го.

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