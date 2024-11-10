По словам эксперта, продукция хлебопекарной отрасли испытывает все более заметное подорожание.

Цены на хлебопекарные изделия в Украине будут продолжать расти. Такой прогноз в комментарии 24 Каналу сделала эксперт рынка Светлана Черемисина.

Издание отмечает, что хлебопекарные изделия устойчиво сохраняют тенденцию постепенного подорожания. Так, по данным Госкомстата, только в течение сентября-октября хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 1% - до 48,94 гривны за килограмм, хлеб пшеничный из муки первого сорта - на 1,1% - до 40,03 гривны за килограмм, хлеб ржаной - на 2% - до 41,76 гривны за килограмм, цена на батон выросла на 2,4% - до 26 гривен за 500 граммов.

Объясняя причины такой тенденции, Черемисина отмечает, что в начале осени сырьевые составляющие хлебопроизводства продолжили набирать в цене. Так, в течение сентября-октября 2024 года цена муки выросла на 5,5% - до 18,15 гривны за килограмм, масло подсолнечное подорожало на 2,4% - до 62,97 гривны за килограмм:

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"Исключение составляет лишь сахар, который подешевел на 1,6% - до 35,09 гривны за килограмм".

Отмечается, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия. В течение ноября хлеб может прибавить в цене 5-7%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин назвал еще один продукт, который подорожает в Украине. Речь идет о курятине.

По словам аналитика, стоимость комбикорма будет влиять и на стоимость мяса.

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