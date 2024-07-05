Как можно сохранить хлеб на долгое время, не беспокоясь, что он "зацветет" - очень простой лайфхак.

Где лучше хранить хлеб, чтобы он не заплесневел? Одни советуют использовать для этого хлебницу, при чем исключительно деревянную, другие кладут хлебобулочные изделия в холодильник. Но и это помогает ненадолго. Впрочем, есть способ, как значительно продлить срок хранения продукта - вплоть до нескольких месяцев.

Как дольше хранить хлеб - простой лайфхак

Пакеты, герметичные контейнеры, хлебница и холодильник - это самые известные способы хранения хлеба. Последний вариант позволяет продлить свежесть продукта, особенно в жаркую погоду, но и там хлеб начинает плесневеть спустя 3-5 дней.

Впрочем, срок его хранения можно увеличить - для этого хлеб заворачивают в пакет или фольгу (можно оставить в магазинной упаковке) и кладут в морозилку, где он может лежать месяцами. Точно также можно хранить сдобу и выпечку, например, бисквиты, но последние предварительно нужно плотно обернуть в несколько слоев пищевой пленки.

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Размораживать хлеб лучше всего при комнатной температуре. Если нужно разморозить очень быстро, то можно воспользоваться духовкой, но для сдобы и бисквитов этот вариант лучше не использовать.

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