В проливе инспекционную проверку представителями Совместного координационного центра участников "зернового соглашения" ожидают 92 судна.

В Босфоре из-за искусственных ограничений со стороны России увеличивается очередь на инспекционную проверку судов, перевозящих украинскую аграрную продукцию.

На инспекционную проверку Совместного координационного центра участников "зернового договора" (JCC) в Босфоре ожидают 92 судна, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только 3 на текущие сутки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такая ситуация приводит к ограничениям работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум 3 млн тонн в месяц.

Также в Мининфраструктуры сообщили, что за двое суток из портов Большой Одессы вышли четыре судна со 145 тыс. тонн пшеницы.

"За двое суток из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 145 тыс. тонн пшеницы для Азии. Среди них балкер STAR EMERALD с 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии", - говорится в сообщении.

Сейчас в портах Большой Одессы стоят 23 судна, на них всего загружают 734 тыс. тонн украинской агропродукции. Под загрузку 166 тыс. тонн сельхозпродукции по "зерновому коридору" идут три судна.

Всего с начала работы "зернового коридора", 1 августа, из портов Большой Одессы вышли 558 судов, которые экспортировали 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Зерновая сделка: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создании безопасных маршрутов. Первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября Россия заявила, что прекращает участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. ООН, Турция и Украина заявили, что продолжат экспорт продовольствия несмотря на решение России. 2 ноября Россия объявила о возвращении к выполнению своих обязательств в рамках "зернового соглашения".

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продолжена еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

В целом с 1 августа, то есть с начала работы "зернового коридора", из портов Большой Одессы вышли 558 судов, которые экспортировали 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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