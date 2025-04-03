Работники алкогольной сферы могут потерять работу.

Цены на коктейли, шампанское и иностранное пиво в барах США ударят по карману, а люди потеряют работу по обе стороны Атлантики. К таким результатам приведут пошлины президента США Дональда Трампа.

Агентство Reuters пишет, что последний раунд глобальных и специфических для каждой страны пошлин Трампа должен затронуть все - от популярного коктейля "Негрони", основанного на итальянском ликере Campari, до стаута Guinness, производимого ведущим мировым производителем спиртных напитков Diageo.

Он также ввел 25%-ый налог на весь импорт пива и добавил к существующим пошлинам на алюминий для пивных банок, что ударило по мексиканской Corona и нидерландскому Heineken.

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Влияние пошлин Трампа на рынок

Акции компаний, производящих спиртные напитки и пиво, 3 апреля торговались практически без изменений, в то время как акции Diageo и Campari выросли благодаря тому, что удалось избежать пошлин на текилу. Однако промышленные организации заявили, что пошлины уже достаточно высоки, чтобы нанести ущерб секторам, продажи которых в значительной степени зависят от американских потребителей.

По данным торговой организации Spirits Europe, объем экспорта европейских спиртных напитков только в США составит 3,18 миллиарда долларов в 2024 году, и от этого зависит множество рабочих мест в США.

Во Франции предупредили о 20%-ом падении продаж и массовых увольнениях в таких регионах, как Коньяк, где французский бренди производится для экспорта, в основном в США и Китай. Испанская винная ассоциация предупредила, что ни один рынок не сможет компенсировать потери продаж в США.

"Многие марки, которые невозможно заменить местным производством, исчезнут со столов американских потребителей, в то время как в Италии и Европе назревает серьезный кризис производства и занятости", - заявил президент итальянской торговой ассоциации Federvini Микаэль Паллини.

Японский производитель напитков Suntory заявил, что в результате введения пошлин сосредоточится на продаже спиртных напитков в странах, где они производятся.

Аналитики UBS подсчитали, что крупным производителям спиртных напитков придется поднять цены на 2-5%, чтобы компенсировать пошлины, или потерять часть прибыли.

Производители вина в Испании и Франции заявили, что будут работать с американскими импортерами, пытаясь ограничить рост цен, но в конечном итоге потребители вина в США оплатят часть расходов. В результате пошлины на импорт вина нанесут больший ущерб американским предприятиям.

Как компенсировать пошлины

Производители алкоголя, такие как Heineken или Campari, могут перенести производство или розлив некоторых марок в США, чтобы смягчить последствия пошлин, говорит аналитик Bernstein Тревор Стирлинг. Но французское шампанское или шотландский виски должны производиться в конкретных странах или определенных регионах, поэтому перенести производство не выйдет.

Ирландский сектор виски экспортирует 40% своей продукции в США, что стимулирует рост и помогает финансировать расширение на других рынках, говорит Эоин О Катейн, глава Ирландской ассоциации виски. По его словам, теперь компании могут переключить свое внимание на другие рынки.

Пошлины Трапма - реакция на решения президента США

3 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады.

В результате в некоторых провинциях Канады отказались от продажи американского алкоголя из-за пошлин Трампа, что вызвало негативную реакцию одного из руководителей компании Jack Daniel's.

Позже Трамп пригрозил ввести пошлины на европейское вино, шампанское и другие спиртные напитки, если ЕС применит торговые ограничения на американские товары, что взвинтило бы расходы для производителей.

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