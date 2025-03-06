Отмечается, что компания Brown-Forman "буквально лишает продаж".

Один из руководителей компании Jack Daniel's недоволен реакцией Канады на пошлины президента США Дональда Трампа. В некоторых провинциях отказались от продаж американского алкоголя.

Издание Business Insider пишет, что провинции Онтарио и Нью-Брансуик приказали государственным розничным сетям убрать с полок магазинов алкоголь американского производства, что стало ответом на 25%-ые пошлины Трампа на канадский импорт.

Генеральный директор материнской компании Jack Daniel's Brown-Forman Лоусон Уайтинг заявил, что считает ответные меры Канады "хуже пошлин".

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"Это буквально лишает продаж", - сказал Уайтинг. "Это очень непропорциональный ответ на пошлины в 25%".

Он назвал "разочарованием" тот факт, что некоторые канадцы теперь не могут покупать Jack Daniel's.

При этом Уайтинг добавил, что Канада "не является огромным" рынком для компании и составляет "около 1%" от продаж Brown-Forman, которой принадлежат такие бренды, как Old Forester и Glendronach.

Совет по контролю за спиртными напитками Онтарио (LCBO), государственный оптовый поставщик алкоголя, заявил, что правительство штата приказало "немедленно" прекратить импорт американского алкоголя и его продажу.

Годовой объем продаж LCBO от американской алкогольной продукции достигал 965 миллионов долларов.

Кроме того, правительство восточной провинции Нью-Брансуик сообщило, что не будут закупать новую американскую алкогольную продукцию. Также продукцию убрали с полок государственной розничной сети по продаже алкоголя Alcool NB. Помимо этого, государственная розничная сеть по продаже алкоголя в Квебеке Société des alcools du Québec сообщила, что "по просьбе правительства" убирает американскую продукцию из филиалов и с сайта.

Пошлины Трампа против Канады

3 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.

В свою очередь американские фермеры с яростью отреагировали на пошлины Трампа на импорт из Канады, Мексики и Китая. Они считают, что торговая война поставит под угрозу экспорт, приведет к повышению стоимости таких товаров, как удобрения, и "нанесет урон сельской Америке".

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