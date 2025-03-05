Сегмент рынка, который освободят США, с легкостью займет Бразилия.

Американские фермеры с яростью отреагировали на пошлины президента Дональда Трампа на импорт из Канады, Мексики и Китая. Они считают, что торговая война поставит под угрозу экспорт, приведет к повышению стоимости таких товаров, как удобрения, и "нанесет урон сельской Америке".

Издание Financial Times пишет, что фермеры опасаются, что пошлины ограничат их доступ к некоторым из важнейших экспортных рынков США для основных продуктов питания, включая кукурузу, сою и мясо, и призвали Трампа как можно быстрее прекратить конфликт.

Руководители отрасли предупредили, что такие страны, как Бразилия, имеют все возможности, чтобы вмешаться, если напряженность в торговле заставит импортеров отвернуться от США и искать альтернативы. К примеру, производители соевых бобов ожидают хороший урожай в этом году и готовы удовлетворить любой спрос.

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По словам аналитиков, Китай уже давно стремится диверсифицировать экономику, отказавшись от американских сельскохозяйственных товаров, как соя, и последний раунд торговой войны только укрепит эту тенденцию.

Арлан Судерман, главный экономист по сырьевым товарам брокерской компании StoneX, сказал, что в последнее время Пекин отдает предпочтение импорту соевых бобов из стран с более слабой валютой и более выгодным обменным курсом, чем в США.

Американские фермеры, которые экспортируют около 10% свинины в Мексику, говорят, что они также проиграют своим конкурентам из Бразилии, Чили и Аргентины.

Потеря доли рынка в Мексике затруднит американским фермерам производство бекона и ребрышек для внутреннего рынка, поскольку они полагаются на мексиканских мясопереработчиков, что в конечном итоге приведет к повышению цен для американцев.

Зиппи Дюваль, глава Американской федерации фермерских бюро, заявил, что, хотя фермеры поддерживают цели Трампа по обеспечению безопасности и справедливой торговли с другими странами, дополнительные сборы в сочетании с ожидаемыми ответными пошлинами "нанесут ущерб сельской Америке".

Фермеры опасаются таких же негативных последствий, как в 2018 году, когда из-за торговой войны сельское хозяйство США понесло потери в размере 27 млрд долларов. Однако на этот раз сектор не так хорошо подготовлен: цены на сырьевые товары упали почти на 50% по сравнению с тем, что было три года назад, а затраты на семена, пестициды и удобрения выросли.

Удобрения могут подорожать. Около 80% поставок калийных удобрений в США осуществляется из Канады, крупнейшего в мире производителя. Такой импорт также пострадает от пошлин Трампа.

Nutrien, один из крупнейших канадских производителей калийных удобрений, заявила, что компания перевезла "как можно больше калийных удобрений к югу от границы в преддверии весеннего посевного сезона".

"Хотя мы продолжим обслуживать наших американских клиентов, пошлины в конечном итоге лягут на плечи американских фермеров", - заявили в Nutrien.

Ожидается, что американские покупатели также пострадают в результате повышения цен на импортные фрукты и овощи, как мексиканские авокадо.

Стоит отметить, что Канада уже сделала ответный шаг. Премьер-министр Онтарио Даг Форд в соцсети Х заявил, что "Канада и Онтарио не начинали эту торговую войну с президентом Трампом, но команда Канады готова ее выиграть"

По его словам, Онтарио разорвет контракт со Starlink, уберет американский алкоголь с полок магазинов и запретит американским компаниям участвовать в государственных закупках.

Пошлины Трампа против Канады, Мексики и Китая - как страны ответили

3 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады. Кроме того, увеличины в два раза пошлины на китайский импорт.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.

Министерство торговли Китая в ответ объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, такие как курица, свинина, соя и говядина. Пекин также добавил 15 американских компаний в китайский список экспортного контроля.

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