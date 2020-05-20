Пасечники жалуются на мор пчел из-за обработки полей агрохимикатами

Пчеловоды со всей страны жалуются на аграриев - из-за теплой зимы, увеличение числа вредителей и болезней они увеличили количество обработок земли агрохимикатами.

Сейчас Украина входит в пятерку крупнейших экспортеров мира: предприятия продают меда на более 100 миллионов долларов в год. Впрочем, сейчас украинские пасечники столкнулись с большой проблемой - мором насекомых.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Украина - один из лидеров по экспорту меда: страна третья после Китая и Аргентины. В украинском пчеловодстве работают около сотни тысяч людей, которые держат около четырех миллионов ульев. Кроме меда, пчеловоды продают пыльцу, маточное молочко, пергу, прополис и воск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страна удерживает лидерство благодаря украинским пчелам и пчеловодам, которые уже несколько лет подряд держат мировое лидерство, несмотря на большую проблему. Дело в том, что с каждым годом в Украине массово гибнут пчелы.

"Нынешние масштабы впечатляют. Насекомые погибают на глазах у пасечников. Пчеловоды со всей страны жалуются на аграриев. Из-за теплой зимы, увеличения количества вредителей и болезней они увеличили количество обработок земли агрохимикатами. Только за месяц мор пчел стал проблемой всей страны", - подчеркивает издание.

Только пчеловод Анатолий Еременко из Полтавской области потерял половину своих пчел. Все из-за обработки поля рядом с пасекой. "Я выехал к ним на поле, просил перенести эту обработку на вечернее время, когда пчела уже разлетится по своим домам", - говорит пасечник. Впрочем, его просьбу не услышали, а потому пчела начала гибнуть на глазах. На урожай Анатолий уже не рассчитывает, ведь летные пчелы погибли.

Мор пчел – это не только потеря медового урожая, но и будущие проблемы самих аграриев. Вместе с пчелами гибнут и дикие опылители. Впрочем, аграрии не могут отказаться от обработки полей - иначе потеряют свои урожаи. Количество паразитов и болезней растений увеличилась, потому аграрии должны искать пути борьбы с ними.

Аграрии просят не сбрасывать всю вину на них, а искать компромисс. Как, например, в Тернопольской области. В хозяйстве фермера Богдана Олийныка поля и сады обрабатывают только ночью и вечером. "Когда пчела не летает, когда она в улье. Когда можно было применить тот инсектицид, чтобы не вредило. Надо предупредить всех пчеловодов. Они об этом должны знать", - подчеркнул мужчина.

Конфликт пчеловодов и аграриев может стоить Украине мирового лидерства в экспорте меда. Исчезновение пчел - это также угроза для людей. Экологи уже назвали пчел важнейшими для сохранения экосистемы планеты. Ведь от 60 % до 90% еды мы получаем благодаря опылителям.