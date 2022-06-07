Формальной причиной запрета - разминирование, но реальной – рост заболеваемости кишечные инфекции и угроза эпидемии холеры.

Оккупационные власти Мариуполя запретили купание в Азовском море.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Оккупационные власти Мариуполя запретили купание в Азовском море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формальной причиной такого запрета является разминирование, однако реальной – рост заболеваемости кишечные инфекции и угроза эпидемии холеры.

Как ранее сообщал УНИАН, Мариуполь заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. Ситуация в Мариуполе ужасная и продолжает ухудшаться.

В городе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за угрозы подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку, потому что отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, разлагаются тысячи тел, катастрофически не хватает питьевой воды и пищи.

Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с содержанием канализации, что несет серьезные негативные последствия.

Санитарный врач Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.

В свою очередь российские оккупанты начали манипулировать заявлениями об эпидемии и стали расширять массовые захоронения в Мариуполе.

5 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты закрыли Мариуполь на карантин, потому что в городе началась первая фаза эпидемии.

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