Возмещение нельзя будет получить на более чем 50 гектаров одного хозяйства.

Фермерам Украины предоставили возможность получить деньги за потерянные из-за погодных условий посевы. Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил новый вид государственной поддержки для аграриев.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, за каждый гектар утраченных посевов теперь будут выплачивать 4 тысячи 700 гривень. Однако в условиях возмещения есть определенные ограничения.

"Правительство утвердило порядок возмещения средств, выплачиваемых фермерам, потерявшим свои посевы. За 1 гектар полностью утраченных посевов будем выплачивать 4700 грн", – написал Шмигаль.

В то же время возмещение нельзя будет получить на более чем 50 гектаров одного хозяйства – то есть максимальная помощь составит 235 тысяч гривень.

Читайте такжеВ сентябре украинцы будут покупать подсолнечное масло по новым ценам - прогнозКак сообщал УНИАН, в апреле Кабмин расширил государственную финансовую поддержку аграриев в текущем году на ряд новых направлений, в том числе на страхование посевов и компенсации за потерянный урожай. Из действующей программы помощи АПК объемом 4,7 млрд грн на новые направления планируется выделить 500 млн грн.

Кроме этого, недавно стало известно, что по прогнозам Украина выходит на рекордный урожай пшеницы за всю историю независимости.

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Автор: Анна Нагорная