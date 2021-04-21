При этом общая сумма субсидии не должна превышать 100 тысяч гривень.

Кабинет министров усовершенствовал процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств в Украине и увеличил размер государственной субсидии новосозданным фермерским хозяйствам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривень на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время, общая сумма не превышает 100 000 гривень на одно хозяйство. Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств", - написал он.

Госбюджет-2021 и АПК

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Автор: Дмитрий Шварц