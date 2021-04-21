Кабинет министров усовершенствовал процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств в Украине и увеличил размер государственной субсидии новосозданным фермерским хозяйствам.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривень на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время, общая сумма не превышает 100 000 гривень на одно хозяйство. Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств", - написал он.
Госбюджет-2021 и АПК
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.
- 29 декабря 2020 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о том, что отечественные аграрии получат все 4 млрд грн, которые были предусмотрены в государственном бюджете на 2020 год на поддержку отрасли.
- 17 марта 2021 года Кабинет министров ограничил максимальный размер финансовой помощи аграриям по программе компенсаций за покупку сельхозтехники.
- Перечень сельхозтехники, за покупку которой положена частичная компенсация по программе государственной поддержки АПК, насчитывает более 15 тыс. единиц.
- 7 апреля Кабмин расширил государственную финансовую поддержку аграриев в текущем году на ряд новых направлений, в том числе страхование посевов и компенсации за потерянный урожай. Из существующей программы помощи АПК объемом 4,7 млрд грн на новые направления планируется выделить 500 млн грн.
- 16 апреля 2021 года Минэкономики определилось с компенсацией аграриям за покупку сельхозтехники.
- 20 апреля 2021 года появилась информация о том, что Минэкономики выплатит аграриям компенсацию за проценты по кредитам.
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