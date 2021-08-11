Решение было принято на заседании правительства 11 августа / фото УНИАН Владииир Гонтар
Кабинет министров Украины уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы "Укрзализныци" и назначил временным главой правления компании советника министра инфраструктуры Александра Камышина.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сообщил в своём Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
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"Назначить Камышина Александра Николаевича исполняющим обязанности главы правления акционерного общества "Укрзализныци", - написал он.
Юрик в "Укрзализныце":
- Кабинет министров в марте 2021 года назначил Ивана Юрика временно исполняющим обязанности председателя правления акционерной компании "Укрзализныця". Юрик занимал должность и. о. председателя правления УЗ в период с апреля по сентябрь 2020 года. До этого он был членом правления УЗ и членом наблюдательного совета компании.
- 9 августа Наблюдательный совет УЗ сообщил, что получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика об освобождении его от выполнения таких обязанностей.
- Набсовет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Юрика.
- Юрик будет продолжать выполнение своих обязанностей в должности члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров Украины удовлетворить указанное выше заявление и одобрить соответствующее решение.