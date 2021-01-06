Росту цен на украинское зерно, в частности, способствует подорожание российских зерновых из-за сложностей с поставками.

Стоимость украинской пшеницы на экспортном рынке в январе текущего года превысила шестилетний максимум.

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Об этом сообщают аналитики «АПК-Информ».

В частности, цены предложения на пшеницу с отгрузкой через глубоководные порты Украины по состоянию на 4 января достигли 268 долларов за тонну, тем самым превысив 6-летний максимум в 265 долл./т, который фиксировался в начале января 2015 года.

«Поддержку ценам оказывают высокий спрос импортеров на фоне приближения объемов экспорта пшеницы из Украины к согласованному меморандумом предельному значению, а также существенное удорожание российских зерновых и сложности с их отправкой по текущим контрактам из-за внезапно начавшихся задержек досмотра грузов таможенной службой на срок до 10 дней при оформлении зерна на ж/д отправку в сторону прибалтийских и южных портов», - говорится в сообщении.

Также росту цен способствуют сложности с формированием партий нужных объемов ввиду сдерживания продаж аграриями и подорожания зерновых на мировых площадках.

Экспорт зерновых из Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 млн тонн, а ржи – на уровне 16 тыс. тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

22 декабря 2020 года в ходе совещания Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства с профильными ассоциациями было принято решение о том, что Украина не будет вводить ограничения на экспорт зерна.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 30 декабря экспортировала 25,93 млн тонн зерна, что что на 4,7 млн тонн, или на 16%, меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Автор: Анна Нагорная