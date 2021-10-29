Покупать мясо советуют в супермаркетах, при этом тщательно проверяя его.

В украинской курятине во время проверки нашли под кожей гелеобразную субстанцию, удерживающую влагу. При правильной обработке мяса она не несет большой угрозы человеку.

Об этом рассказала "Обозревателю" глава правления ОО "Споживча довіра" Елена Куликова.

"Перед употреблением в пищу мы курицу жарим, печем или варим. Безусловно, при термической обработке это все идет. Но когда потребитель покупает курицу, он по сути, платит за воду. Что касается образцов, где микробиологические показатели не соответствовали нормативам, в тех продуктах, которые подвергаются термической обработке, микробиология не так страшна", - говорит она.

По ее словам, курятину проверяли еще летом, а для анализа выбрали продукцию ведущих производителей. В итоге в ней не обнаружили антибиотиков, гормонов или сальмонеллы. Последнюю обнаруживают в последнее время в польской курятине.

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По оценке экспертов, на отечественном рынке курятины некачественной можно считать до 15%. Покупать мясо эксперт советует в супермаркетах, а при покупке обязательно обращать внимание на запах и внешний вид мяса.

"Курица должна быть без синяков, привычного цвета. Также важно обращать внимание на срок годности, соответствующую накладную можно попросить у продавца. Если продукция свежая, высока вероятность того, что она будет безопасной. Лучше всего покупать курицу в вакуумной упаковке. В таком случае вероятность того, что на нее попадут бактерии – очень низкая", - рассказала Куликова.

Ранее был озвучен прогноз, что в Украине цены на мясо вырастут в среднем на 50-100%.

Автор: Юрий Годован