Более тонны опасной курятины завезли в Украину. Партия, зараженная сальмонеллой, поступила из Польши.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управлении Госпотребслужбы в Одесской области.
Всего завезли 1,6 тонны мяса. Курятина может оказаться в продаже в магазинах региона.
Груз от производителя Cedrob S.A. следовал от поставщика AMP Logistika из польского города Плонськ к предприятию-заказчику "Винтер" в Луцке. Опасное мясо может оказаться в магазинах Одесской области. В Госпотребслужбе попросили сообщать о случаях обнаружения зараженной курятины.
Читайте такжеУкраинскую курятину будет закупать еще одна странаСправка УНИАН. Сальмонеллез – инфекционное заболевание, вызванное бактерией сальмонеллой. Заболевание чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта.
Заразиться может человек любого возраста. Тяжелее всего сальмонеллез протекает у детей младшего возраста.
Как ранее сообщал УНИАН, в Украине на рынках продают в основном поддельное оливковое масло показатель фальсификата достигает 80%. В интернет-магазинах ситуация хуже - "там просто помойка".