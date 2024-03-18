Производители пытаются продать большие запасы капусты перед следующей уборкой урожая.

Белокочанная капуста в Украине в середине недели подешевела на 17%. Колебания цен на этот овощ провоцируют различные факторы. Есть вероятность, что удешевление капусты продолжится в дальнейшем. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии для "Телеграфа".

По словам эксперта, на стоимость белокочанной капусты влияет ряд факторов:

сезонность – цены могут упасть после сбора урожая, поскольку предложение на рынке растет;

спрос и предложение – стоимость может падать, когда на рынке появляются большие объемы продукции, несмотря на неизменный или уменьшающийся спрос, тогда как большие объемы капусты, произведенные в период хорошего урожая, могут привести к падению цен;

логистика и хранение – рост затрат на логистику и хранение побуждает продавцов повышать цены, в то время как улучшение логистики и методов хранения может способствовать снижению затрат.

Экономические условия в стране, инфляция, обменный курс и другие макроэкономические показатели могут влиять на цены на продукты питания. По словам Татьяны Попович, капуста подешевела из-за сочетания этих причин, которые, в свою очередь, увеличили предложение овоща и уменьшили спрос на него.

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"Это может указывать на то, что производители входят в период с большими запасами продукции, которые они пытаются продать перед следующим сбором урожая", – сказала эксперт.

Отмечается, что тенденция к снижению цен на капусту, вероятно, продолжится, поскольку украинские фермеры сталкиваются с проблемами качества урожая.

Цены на овощи в Украине

В начале марта в Украине снижались отпускные цены на морковь. По состоянию на 7 марта оптовые партии моркови поступали в продажу по 6-9 грн/кг, что в среднем было на 12% дешевле, чем за неделю до этого.

Ранее УНИАН писал, что на украинском рынке картофеля наблюдается дефицит качественной продукции. По состоянию на 6 марта украинские производители были готовы вести отгрузки такой продукции не ниже, чем по 16-23 грн/кг, что в среднем было на 14% дороже, чем неделей ранее.

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