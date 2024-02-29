Эксперты не исключают, что фермеры будут и дальше предпринимать попытки повысить цены.

В Украине отмечается очередное повышение цен на белокочанную капусту. Украинские производители предлагают к продаже этот овощ по 8-12 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что представители оптовых компаний отмечают нехватку капусты на рынке, что на фоне стабильно высокой активности покупателей и является основной причиной роста цен в данном сегменте.

"Украинские производители положительную ценовую тенденцию связывают прежде всего с сезонным фактором. Кроме того, предложение некондиционной капусты, которое ранее оказывало негативное влияние на формирование ценового уровня, заметно сократилось, что также способствует подорожанию в сегменте белокочанной капусты", – говорится в сообщении.

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Впрочем, аналитики отмечают, что даже после подорожания пока капуста в Украине стоит в среднем на 33% дешевле, чем в конце февраля 2023 года.

При этом, эксперты не исключают, что фермеры будут и дальше делать попытки повысить цены, поскольку запасы качественной белокочанной капусты в хранилищах местных хозяйств продолжают сокращаться.

Цены на овощи в Украине – последние новости

15 февраля снизилась цена на картофель из-за значительного роста предложения, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продаж в ожидании роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы картофеля.

В середине февраля в Украине подорожали тепличные томаты. Тогда сообщалось, что спрос на импортные томаты на внутреннем рынке постепенно ослабевал, однако импортеры продолжали повышать цены в данном сегменте.

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