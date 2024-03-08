Сейчас ценники на морковь в среднем более чем на 70% ниже, чем в начале марта прошлого года.

В Украине вторую неделю подряд снижаются отпускные цены на морковь, которая является незаменимым ингредиентом традиционного борща. По состоянию на 7 марта оптовые партии моркови поступали в продажу по 6-9 грн/кг: в среднем это на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщает проект EastFruit.

В качестве причины такой динамики эксперты называют довольно теплую погоду, которая приводит к ухудшению качества продукции в хранилищах производителей. Из-за этого фермеры стараются как можно быстрее реализовать морковь среднего и низкого качества, что сказывается на ситуации с ценами в целом.

При этом, по словам аналитиков, на рынке все еще остаются в больших объемах некондиционные корнеплоды, что также оказывает давление на цены даже в тех случаях, когда речь идет о продукции высокого качества.

Видео дня

В целом, по сравнению с началом марта прошлого года, морковь упала в цене в среднем на 76%. Кроме того, нынешние цены уже ниже показателей начала марта 2022 года.

Если сравнивать цены с показателями в других странах региона, то морковь в Украине сейчас стоит в два раза ниже, чем в Польше, и практически в два раза ниже, чем в Молдове. В перспективе морковь в Украине могут продавать даже дешевле, чем в некоторых восточных странах региона.

Как менялись цены на овощи в Украине

В конце февраля сообщалось, что в Украине пошли в гору цены на белокочанную капусту. Наши производители предлагали к продаже овощ по 8-12 грн/кг.

Как сообщалось, представители оптовых компаний отмечали недостаток капусты на рынке, что на фоне стабильно высокой активности покупателей привело к росту цен в этом сегменте.

А в середине февраля сообщалось о падении цен на картофель. На тот момент фермеры были готовы отгружать качественный картофель по 14-20 грн/кг.

Вас также могут заинтересовать новости: