Операторы рынка не исключают, что цены будут расти и в дальнейшем, поскольку предложение продолжает сокращаться.

На украинском рынке картофеля наблюдается дефицит качественной продукции. Украинские производители готовы вести отгрузки не ниже, чем по 16-23 грн/кг (0,42-0,60 долл./кг), что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, оптовые компании и розничные сети все чаще сталкиваются с проблемой закупки необходимых объемов качественного картофеля. Такая ситуация позволяет фермерам уверенно повышать цены на картофель высокого качества.

"Сейчас запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах уже достаточно ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. Это и является основной причиной роста цен. Стоит отметить, что в сложившихся условиях фермерам удается повышать цены и на менее качественную продукцию", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас картофель в Украине уже стоит в среднем в 2,8 раза дороже, чем в начале марта 2023 года. Операторы рынка не исключают, что цены на него будут расти и дальше, поскольку предложение картофеля продолжает сокращаться.

Цены на овощи в Украине – последние новости

В начале февраля сообщалось, что из-за дефицита предложения в Украине начали снова дорожать огурцы. Импортеры тогда отмечали, что рост цен продлится, как минимум, до конца февраля.

16 февраля стало известно, что в Украине поднялись цены на тепличные томаты. Аналитики отмечали, что спрос на импортные томаты на внутреннем рынке постепенно ослабевал, однако импортеры продолжали повышать цены.

В конце февраля в Украине отмечалось очередное повышение цен на белокочанную капусту. Украинские производители тогда предлагали к продаже этот овощ на 26% дороже, чем неделей ранее.

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