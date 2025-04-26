Олег Пендзин заверил, что бояться нечего.

Цены на хлеб в Украине будут расти. Украинцам не стоит ожидать резких изменений стоимости, продукт будет дорожать постепенно.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире КИЕВ24 отметил, что хлеб массовых сортов подорожает за месяц максимум на 1,5-2%.

"Это связано с тем, что хлеб массовых сортов контролируется государством и производители хлеба, чтобы не бить по кошельку украинцев, в рамках хлебзавода перекладывают расходы на производство такого хлеба на пирожные, торты, печенье, премиум выпечку. Таким образом они обеспечивают стабильный рост цени не более 1,5-1,8% в месяц", - объяснил эксперт.

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Он заверил, что не стоит ожидать резкого роста на 10-15% в месяц. По его словам, цены будут расти, но этот рост будет постепенным.

"Не будет очередей за хлебом, все будет спокойно дорожать. У нас только в апреле инфляция по грубым подсчетам 14,6%", - подытожил Пендзин.

По данным ресурса "Минфин", средняя цена на хлеб пшеничный в розничных сетях находится на уровне 43,49 - 44,10 грн за 600-650 грамм.

Урожай в Украине 2025 - прогноз НБУ

Заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что регулятор прогнозирует увеличение урожаев в этом году, что должно способствовать снижению продовольственной инфляции.

По его словам, по зерновым НБУ прогнозирует рост урожая на 12%, по масличным - на 10%, по овощам и картофелю - на 17%.

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