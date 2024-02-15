Украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте.

Сегодня украинские фермеры готовы отгружать качественный картофель за 14-20 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее, но интерес покупателей остается крайне низким.

Как сообщают аналитики EastFruit, на текущей неделе предложение картофеля на украинском рынке значительно увеличилось, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продаж в ожидании роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы картофеля. Принять такое решение производители были вынуждены в связи со снижением спроса и ухудшением качества данной продукции.

По мнению производителей, снижение цен ситуацию никак не спасает, продажи остаются низкими. По подсчетам экспертов, сейчас картофель в Украине все же стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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При этом, учитывая достаточно низкий спрос на данную продукцию, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте.

Цены на овощи в Украине: последние новости

В конце января на украинском овощном рынке просели цены на огурцы и свеклу (за неделю на 10% и 14% соответственно).

Зато завезенные из Турции томаты поступали в продажу в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

А уже в начале февраля огурцы начали снова дорожать на фоне активизации спроса и низкого предложения.

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