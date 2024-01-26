Снижение цен на огурцы обусловлено сразу несколькими факторами.

По состоянию на 26 января основные продажи тепличного огурца осуществляются по 70-100 грн/кг ($1,85-2,65/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Как сообщают на аналитической платформе EastFruit, снижение цен на огурцы обусловлено сразу несколькими факторами.

"Прежде всего, понижающий ценовой тренд провоцируют достаточно низкие темпы сбыта этой продукции. При этом качество турецкого огурца, который на сегодняшний день составляет основное предложение на украинском рынке, заметно ухудшилось, что крайне негативно сказывается на ценах в данном сегменте", – отметили аналитики.

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Поэтому, по их словам, продавцы пересматривали отпускные цены на тепличный огурец в сторону снижения, чтобы активизировать темпы сбыта и не допустить накопления на складах больших объемов нереализованной продукции.

Однако, отмечают эксперты, несмотря на существенное удешевление, на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 29% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом операторы рынка отмечают, что предложение этой продукции в местных комбинатах очень малообъемное, а поставки с внешнего рынка нестабильные. Поэтому они не исключают, что уже на следующей неделе ситуация в сегменте тепличного огурца может измениться.

Подорожание овощей на украинском рынке

В январе в Украине выросли цены на ряд овощей. Так, на прошлой неделе цены на свеклу с конца предыдущей недели выросли в среднем на треть. Они на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также на почти треть за неделю выросли цены на капусту. К тому же она была в среднем на 22% дороже, чем за аналогичный прошлогодний период.

Сейчас, если сравнивать с прошлым годом, то картофель на внутреннем рынка уже реализуется в среднем в 4 раза дороже. Большинство крупных игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в этом сегменте.

В то же время за текущую неделю в Украине подорожали на 20% томаты, которые завезены из Турции.

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