В Украине падают оптовые цены на молоко: сколько стоит популярный продукт в магазинах

Средняя цена не превышала 18,5 грн/кг.

В Украине в январе снизилась стоимость молока экстра сорта. В сравнении с декабрем 2024 года разница составила 1,5 гривни или 8%.

В Ассоциации молочных предприятий Украины отметили, что на конец января средняя цена не превышала 18,5 грн/кг. При этом цена молока на 23% была выше, чем в аналогичный период 2025 года.

Кроме того, отмечается, что темп роста цен на молоко в Украине во втором полугодии 2024 года был в 2,3 раза выше этого показателя в Европейском союзе.

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Цены на молоко в супермаркетах Украины

В АТБ за пачку молока жирностью 2,5% и весом 900 грамм придется заплатить 35,90 гривини, но это цена со скидкой.

В Auchan молоко можно купить по 39,90 гривни.

В Сильпо цены немного выше – 47,90 гривни за пачку в 900 грамм, но эта цена также со скидкой.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В этом году украинцам придется больше тратить на овощи, молочную продукцию и алкоголь. Больше всего прирост цен в 2025 году демонстрируют картофель, морковь и свекла, а ткже подорожали молоко, сметана и масло.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что до нового урожайного сезона овощи в Украине могут подорожать примерно еще на 15%, что неприятно ударит по карману.

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