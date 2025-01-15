Олег Пендзин отметил, что производители пытаются с помощью маркетинговых методов поднимать стоимость продуктов.

Цены на молочку в Украине выросли, и изменение стоимости имеет объективные причины. Стоимость молочки напрямую связана с ценами на кормовую базу.

"В 2024 году существенно снизились объемы производства зерновых (в том числе кукурузы) - урожай был меньше, и зерно подорожало. Из-за этого подорожала кормовая база - комбикорм (состоит в основном из злаковых, в частности, кукурузы). Кроме того, на стоимость молочки повлияли и сезонные факторы - как только начинаются холода, в домохозяйствах снижаются надои молока, а из-за этого растет цена на молоко-сырье, из которого и производят в дальнейшем различные виды молочных продуктов. Стоит отметить, что "львиную долю" молока-сырья в Украине производят именно домохозяйства", - рассказал член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в комментарии УНИАН.

По его словам, кормовая база не будет дешеветь, и единственное, что будет сдерживать рост цен на молоко - это покупательная способность населения.

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"Сейчас производители пытаются с помощью маркетинговых методов поднимать стоимость продуктов. К примеру, сейчас покупатели уже платят не за литр молока, а за 880 граммов, а пачка масла теперь не 200 г, а 180 г. Есть куча способов, чтобы не пугать потребителя. Но по сути ничего не меняется - цены будут и дальше расти", - отметил эксперт.

При этом он напомнил, что за 2024 год потребительская корзина в Украине подорожала примерно на 14%, а молоко за этот же период подорожало примерно на 20%. По мнению Пендзина, до конца 2025 года молоко-сырье подорожает на 10-12%.

"Стоимость молочки постоянно понемногу будет расти на 2-3% в месяц до мая. В мае, когда скот выгонят на открытое пастбище, может перестать расти стоимость молока-сырья и, возможно, даже откатится назад, а это может повлиять на стоимость молочки", - пояснил экономист.

Также он привел официальную информацию Госстата по ценам на молочные продукты в Украине в 2024 году. Так, средняя стоимость 1 литра пастеризованного молока жирностью до 2,6% включительно составляла 38,15 грн, а по состоянию на ноябрь уже была на уровне 43,71 грн. В январе прошлого года 200 граммов сливочного масла в среднем стоили 75,65 грн, а в ноябре - 96,81 грн. С января 2024-го по ноябрь средняя стоимость сметаны жирностью до 15% включительно изменилась так: стоимость составляла 106,34 грн за килограмм, а затем выросла до 124,99 грн. Средняя цена жирных мягких сыров в январе прошлого года была 181,13 грн, а в ноябре выросла до 209,35 грн.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что мясо достаточно дорогое в Украине, поэтому этот продукт не очень популярен. Низкий спрос сдерживает рост цен.

При этом он указал, что цены на говядину длительное время существенно не менялась на протяжении последних нескольких лет, но немного растут, поскольку увеличивается себестоимость ее производства.

Гопка рассказал, что пока нет причин говорить, что стоимость свинины сильно снизится, поскольку есть определенные важные факторы, которые на нее влияют, в том числе уменьшается поголовье свиней из-за активных боевых действий на части территории Украины.

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