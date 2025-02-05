В Украине не останется категорий продуктов, которые не будут дорожать, считает эксперт.

До нового урожайного сезона овощи в Украине подорожают примерно еще на 15%. Такой прогноз в комментарии УНИАН дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, основными причинами подорожания продуктов в прошлом году были сочетание сезонности, экономических факторов и последствий войны.

"Фактически до нового сезона у нас овощная группа будет точно продолжать расти еще в пределах 15%", - сказал Марчук и добавил, что ситуация на молочном рынке также является непростой.

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Он отметил, что экспортные ограничения в Европу временно снизили закупочные цены на молоко, однако конечная стоимость для потребителей вряд ли изменится из-за налоговых нововведений, в частности роста акцизов на топливо.

"Повышение акцизов на горюче-смазочные материалы, которое началось с сентября, еще в полной мере не повлияло на рынок. Трейдеры тогда еще имели запасы по старой цене, но уже с января цены на топливо скажутся на себестоимости продукции и транспортных расходах", - пояснил Марчук.

Эксперт также считает, что не останется таких категорий продуктов, которые не будут дорожать до нового сезона.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что молочная продукция может подорожать из-за роста стоимости кормов. А мясо из-за сокращения поголовья скота и высоких затрат на его содержание. Аналитик также отметил, что если в 2024 году цены на мясо росли медленно, то в текущем году он прогнозирует их существенный скачок, что может привести к увеличению импорта.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в этом году украинцам придется больше тратить на овощи, молочную продукцию и алкоголь. Не обойдут рост цен и на какао, кофе и соки. В сети супермаркетов "Эко-маркет" отметили, что больше всего прирост цен в 2025 году демонстрируют картофель, морковь и свекла. Также подорожали молоко, сметана и масло.

В январе аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что через месяц-полтора стоимость курятины может увеличиться, поскольку подорожает стоимость кормовой базы.

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