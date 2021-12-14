Больше всего выросла цена на лук, капусту, яйца, свеклу, гречку и масло.

На фоне роста инфляции наблюдается динамика роста цен за год на большинство продовольственных продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, который проанализировал, как изменились цены на продукты питания в украинских супермаркетах в течение года.

"За год в стране существенно выросли цены на продукты питания, в том числе – на социально значимые: больше всего подорожали яйца - более чем на 54%, масло - на 35% и сахар - на 34%", - говорится в сообщении.

Также подорожал хлеб: год назад "Украинский" стоил 24 грн за единицу, а по состоянию на 10 декабря 2021 года его стоимость выросла до 30 грн. Цена батона поднялась с 17 до 22 грн за штуку.

Выросла в цене также и молочка: молоко подорожало на 4%, а сливочное масло - на 14%. Пакет молока объемом 900 мл и жирностью 2,6% стоит в среднем 24 грн.

Не избежали подорожания и мясные продукты: говядина за год выросла в цене на 18%, свинина – на 8%, куриное филе – на 22%, а целая тушка – на 20%.

Среди бакалейных товаров больше всего подорожала гречка - примерно на 50%. Мука подорожала на 26%, что повлекло рост в цене хлебной продукции. Рис и макаронные изделия изменились в цене несущественно.

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Что касается овощей, то больше всего подорожали некоторые составляющие борщевого набора: лук, свекла и капуста. Стоимость лука выросла почти вдвое (сейчас около 11 грн), а свекла и капуста – на 69% (оба в среднем стоят 17 грн). Чеснок также подорожал - на 68%.

Меньше всего изменилась цена на томаты - выросла на 4% по сравнению с прошлогодним периодом.

Вместе с тем есть овощи, которые подешевели – это перец (на 30%, сейчас цена около 70 грн/кг) и картофель (на 15%, 7 грн/кг).

На большинство популярных фруктов цены упали. Больше всего подешевели яблоки – на 30%, сейчас их можно купить примерно за 14 грн. Бананы снизились в цене незначительно – на 3%.

Что касается цитрусовых, то лимоны снизились в стоимости на 6%, а апельсины наоборот подорожали – на 10% (стоят 30-40 грн).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в ноябре в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2020 года составляет 10,3%, замедлившись с 10,9% в октябре.

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Автор: Алёна Кириченко