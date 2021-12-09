По словам замглавы НБУ Сергея Николайчука, на валютном рынке уже наблюдаются признаки стабилизации.

Риск военного вторжение России вызвал снижение цен на украинские активы и дополнительное давление на валютном рынке, что способствовало повышению инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время пресс-брифинга.

Он отметил, что решение регулятора по повышению учетной ставки учитывало ряд проинфляционных рисков, и на первом месте было усиление геополитических рисков, связанных с возможной военной агрессией со стороны России.

"Именно из-за этого фактора мы видели снижение цен на украинские активы, дополнительное давление на валютном рынке, что, конечно, не способствовало снижению инфляции", - сказал Николайчук.

Замглавы Нацбанка отметил, что финансовый рынок почувствовал это напряжение.

"Надеемся, что сейчас это напряжение будет уменьшаться. Мы уже видим и на валютном рынке определенные признаки стабилизации, определенного возвращения ревальвационного давления, которое сохранялось до эскалации. В то же время в будущем, если мы говорим об этом риске, его влиянии на экономику... то у нас инвесторы долгосрочные и украинский бизнес в определенной степени привыкли жить в таких условиях", - сказал Николайчук.

Он подчеркнул, что в случае реализации риска полноценного военного конфликта будет совсем другая ситуация, которая будет иметь совсем другие последствия для украинской экономики.

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Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в ноябре в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2020 года составила 10,3%, замедлившись с 10,9% в октябре. По сравнению с октябрем 2021 года инфляция в ноябре выросла на 0,8%.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку до 9% годовых после сохранения ее на уровне 8,5% в октябре.

В НБУ также прогнозируют, что инфляция в Украине продолжит постепенно снижаться в конце этого года и в течение всего 2022 года.

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Автор: Екатерина Жирий