Потребительская инфляция в сентябре в годовом выражении достигла 11%.

Цены на крупу ячневую, крупу гречневую и крупу манную в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 15,25%, 13,65% и 7,23% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Согласно опубликованным данным, если в декабре прошлого года крупа ячневая в среднем стоила 12,98 грн за килограмм, то в сентябре 2021 года ее цена составила 14,96 грн за килограмм (подорожала с начала года на 15,25%).

Читайте такжеКоля "велюровый" и гречка по 12 гривень

Если в декабре прошлого года крупа гречневая в среднем стоила 37,43 грн за килограмм, то в сентябре 2021 года ее цена составляла от 42,54 грн за килограмм (выросла с начала года на 13,65%).

В декабре прошлого года крупа манная в среднем стоила 15,91 грн за килограмм, а в сентябре – 17,06 грн за килограмм (подорожала на 7,23%).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Между тем эксперты спрогнозировали, какие продукты подорожают и подешевеют в ноябре. В частности, курятина и яйца могут подорожать до конца года больше, чем свинина и говядина, а цены на подсолнечное масло в ноябре точно не снизятся.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Богдан Слуцкий